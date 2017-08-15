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Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»
16.08.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Владимир Волчков в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым отметил развитие спорта в стране.
- Доводилось ли вам встречать людей, которые говорили бы, что не любят свою страну?
– Конечно доводилось, и не раз. Я живу здесь, я слышу, что иногда говорит молодежь, эти настроения, ощущения. Не мое дело, как-то перенастраивать эту ситуацию. В целом, я горжусь тем, что живу здесь. Мне нравится здесь быть.
Я, как спортсмен могу сказать, что для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет. И возможности даны широкие.
И наша задача, каждого на своем месте, как гражданина, реализовывать максимально свой потенциал. И тогда нам всем будет друг с другом хорошо и эффективно житься», – сказал Волчков.
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Главный тренер сборной Беларуси Владимир Волчков в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым отметил развитие спорта в стране.
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