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Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против «Барселоны»

16.08.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на участие в благотворительном матче против «Барселоны».

Матч состоится на стадионе Олд Траффорд 2 сентября. Помимо Болта, в команду звезд манчестерского клуба войдут легенды команды Райан Гиггз и Пол Скоулз.

Ранее ямайский бегун говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе. Накануне президент «Бертона» Бен Робинсон заявил, что клуб может пригласить Болта на просмотр.

Усэйн Болт ушел из спорта. Красиво

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на участие в благотворительном матче против...

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