Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче против «Барселоны»

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» на участие в благотворительном матче против «Барселоны».

Матч состоится на стадионе Олд Траффорд 2 сентября. Помимо Болта, в команду звезд манчестерского клуба войдут легенды команды Райан Гиггз и Пол Скоулз.

Ранее ямайский бегун говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе. Накануне президент «Бертона» Бен Робинсон заявил, что клуб может пригласить Болта на просмотр.

Усэйн Болт ушел из спорта. Красиво