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Алим Селимов: «Назначение Гуренко? Даже не дойдя до конца чемпионата, я вам скажу, что на тот момент это был действительно правильный шаг»

16.08.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов считает правильным шагом назначение Сергея Гуренко на пост главного тренера команды.

— Конечно, глобальные итоги вы будете подводить в конце года, но можно ли уже сейчас сказать, что назначение Сергея Гуренко стало правильным шагом?

— В любом случае, даже не дойдя до конца чемпионата, я вам скажу, что на тот момент это был действительно правильный шаг. Сергей Гуренко был в структуре клуба два года. Мы не хотели ходить, искать кого-то нового, который придет, будет 3-4 месяца знакомиться с ребятами. Сергей Витальевич видел, куда он идет, был знаком с игроками основного состава, находился на каждой игре первой команды, дубля, лицензии. Он варился в нашем котле уже два года. Да и мы считаем, что это действительно хороший специалист. Он принял этот вызов, дает результат и работает по сегодняшний день.

— И результат он дает довольно неплохой: в последних семи матчах чемпионата – шесть побед и одно поражение.

— Результат хороший, да. Но в нашей стране как? Ты можешь выиграть 10 матчей подряд, но тебе этот отрезок никто не вспомнит, если в конце чемпионата ты не достигнешь результата. Все смотрят на пьедестал, на финиш, – сказал Селимов.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Алим Селимов считает правильным шагом назначение Сергея Гуренко на пост главного тренера команды.

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