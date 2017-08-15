МИНСК, 16 авг — Sputnik. Характер стал ключевым фактором в победе московского футбольного клуба ЦСКА над швейцарским "Янг Бойз" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, заявил главный тренер "армейцев" Виктор Ганчаренко.

В среду, 15 августа, в Берне (Швейцария) "Янг Бойз" на стадионе "Стад де Суисс Ванкдорф" принимал в гостях ЦСКА. Единственный мяч в свои ворота забил защитник хозяев Нуху Касим на 91-й минуте . Футболист дважды ударил мяч головой, после чего тот перелетел через голкипера Давида фон Бальмоса и оказался в воротах.

Характер ЦСКА

Главный тренер "армейцев" Виктор Ганчаренко уверен, что положительный результат на выезде — это характер его подопечных.

"Это характер нашей команды", — сказал Ганчаренко, отвечая на вопрос о том, как получилось, что "Янг Бойз" давил всю игру, но в итоге сам пропустил на 90-й минуте.

По его словам, футболисты ЦСКА "притерлись друг к другу" и понимают, что люую ситуацию можно развернуть в свою пользу. "Еще раз отмечу — это характер нашей команды", — обратил внимание Ганчаренко.

На вопрос журналистов, почему же гости сами не смогли поразить ворота соперника, специалист ответил: "Есть масса причин".

"Хорошо прессинговал "Янг Бойз", им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со "Спартаком", причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов. Очень спокойно (пообщались с командой после матча). Мы понимаем, что это лишь 50% от двухматчевого противостояния. Впереди еще 90 минут", — отметил тренер.

"Армейцы", подчеркнул Ганчаренко, довольны победой и будут максимально готовится к ответному поединку, который состоится в Москве 23 августа.

Несчастный случай

Несмотря на "сухую" победу, многие болельщики и эксперты сходятся во мнении, что это скорее везение, нежели мастерство "армейцев".

Может показаться, что вчера #ЦСКА оооооооочень сильно повезло. Всё так и есть. Наконец-то повезло! — redcat1 (@alakhverdyants) 16 августа 2017 г.

Всех со вчерашней победой!

Янг Бойз сдал матч #ЦСКА

0-1

ГВК — Dimitrovich (@dimitrovichfut) 16 августа 2017 г.

Такой же позиции придерживается и главком "Янг Бойз" Адольф Хюттер. По его словам, хозяева продемонстрировали игру высокого уровня.

"Результат не соответствует качеству футбола, который мы показали. У нас было очень много шансов забить гол, но (вратарь ЦСКА Игорь) Акинфеев был очень хорош. Я как тренер все-таки горжусь игрой своей команды", — сказал Хюттер.

Тренер добавил, что после этой игры шансы "Янг Бойз" на выход в групповой этап Лиги чемпионов "немного упали, но это не значит, что в ответном матче команда будет играть менее темпераментно". Он также поблагодарил болельщиков и подчеркнул, что команда старалась сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В свою очередь, главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин заявил, что ЦСКА ехал в Швейцарию за ничьей, а приехал в роли триумфатора. "Но по игре все не очень хорошо. Особенно во втором тайме, когда команда практически не переходила на чужую половину поля. Но когда есть результат, на игру принято закрывать глаза. Сейчас такое время, что всем не до футбола — во главе угла стоят победы и очки. Давайте честно скажем, что если не проходить такие команды как "Янг Бойз", то в России вообще не стоит играть в футбол", — сказал Гришин.

Третий "сухарь" Акинфеева

Голкипер ЦСКА Акинфеев, пожалуй, единственный герой в прошедшем матче. Вратарь провел третий поединок в ЛЧ, не пропустив ни одного гола. По словам Гришина, заслуга Акинфеева в победе над "Янг Бойз" составляет не менее 70%.



© Sputnik Владимир Песня Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

"Акинфеев спас команду во втором тайме. Пропусти он в том моменте — и ЦСКА уже не отыгрался бы. Поэтому заслуга Игоря во вчерашней победе — не меньше 70 процентов. "Янг Бойз" после гола закрылся бы и контролировал матч. А так они были вынуждены атаковать и нарвались на гол в концовке", — уверен Гришин.

Акинфеев 25 июля в матче с греческим АЕКом прервал серию из 43 матчей Лиги чемпионов подряд, в которых он пропускал голы.

"Янг Бойз" поддержит антигероя

Футболисты швейцарского клуба поддержат защитника, который забил гол в свои ворота. "Касим великолепно играл на протяжении почти всего матча. А потом произошел этот эпизод. Конечно, ему тяжело, автогол повлиял на его моральное состояние, но мы поможем ему, поддержим", — сказал капитан команды Стив фон Берген.

Полузащитник Леонардо Бертоне также заявил, что футболисты скажут Нуху, что он провел "суперигру". "Ошибки иногда случаются. Мы команда и окажем ему поддержку", — сказал Бертоне.