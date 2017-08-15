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Иванаускас вошел в состав спортивной дирекции брестского «Динамо»

16.08.2017 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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51-летний литовский специалист Валдас Иванаускас вошел в состав спортивной дирекции брестского «Динамо». Работа дирекции направлена на регулирование трансферной политики, скаутинг, аналитику, координацию всех возрастов академии, а также дублирующего и основного состава «Динамо».

51-летний Иванаускас в бытность футболистом играл в чемпионатах СССР, Литвы, Австрии, Германии. Выступал за национальные сборные СССР и Литвы. В 1999 году перешел в немецкий «Вильхемсхафен», где одновременно с игровой практикой прошел тренерские курсы и получил лицензию А, которая дала возможность возглавить команду третьей немецкой лиги. С сезона 2000/01 стал тренером молодежного состава «Вильхемсхафена», после чего играющим тренером «Клоппенбурга». В 2004 году «Каунас» под руководством Иванаускаса стал чемпионом страны и взял Кубок Литвы. Позже специалист помог шотландскому «Хартсу» выиграть Кубок Шотландии и стать вице-чемпионом в 2006 году.

Кроме «Вильхемсхафена», «Клоппенбурга» и «Хартса» Иванаускас тренировал литовские клубы «Ветра», «Каунас», «Банга», «Шауляй», «РЕО Вильнюс», немецкий «Карл Цейсс», азербайджанский «Стандарт», грузинскую «Дилу», российские СКА-«Энегрия» и «Луч-Энергия», а также киприотский «Этникос».

 
 
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51-летний литовский специалист Валдас Иванаускас вошел в состав спортивной дирекции брестского «Динамо».

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