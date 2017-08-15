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Усэйн Болт сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны"
16.08.2017 14:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Ямайский бегун Усэйн Болт сыграет за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в товарищеском поединке против испанской "Барселоны", сообщает издание
Товарищеский поединок "Манчестер Юнайтед" — "Барселона" пройдет 2 сентября на стадионе "Олд Траффорд".
Сообщается, что 30-летний восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике уже подписал соглашение с манкунианцами. Кроме Болта в составе "дьяволов" сыграют Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк, Фил Невилл. За "Барсу" выступят Гаиска Мендьета, Эрик Абидаль, Мигель Анхель Надаль, Георге Попеску и Хулио Салинас.
Болт является болельщиком "МЮ". Бегун неоднократно говорил, что после завершения карьеры легкоатлета он хотел бы играть за манчестерскую команду.
30 июня ямаец заявил, что проведет несколько тренировок с футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд). Он не исключил, что "если все пойдет хорошо, то я хочу двигаться вперед и играть на профессиональном уровне".
В феврале Болт объявил, что завершит карьеру после Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. В своем последнем забеге на мировом первенстве он получил травму. Во время эстафеты 4 по 100 метров он
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Болт сыграет в одной команде с Полом Скоулзом, Гари Невиллом, Эдвином ван дер Саром и некоторыми другими легендами "дьяволов".
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