МИНСК, 16 авг — Sputnik. Ямайский бегун Усэйн Болт сыграет за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в товарищеском поединке против испанской "Барселоны", сообщает издание The Sun .

Товарищеский поединок "Манчестер Юнайтед" — "Барселона" пройдет 2 сентября на стадионе "Олд Траффорд".

Сообщается, что 30-летний восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике уже подписал соглашение с манкунианцами. Кроме Болта в составе "дьяволов" сыграют Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк, Фил Невилл. За "Барсу" выступят Гаиска Мендьета, Эрик Абидаль, Мигель Анхель Надаль, Георге Попеску и Хулио Салинас.

Болт является болельщиком "МЮ". Бегун неоднократно говорил, что после завершения карьеры легкоатлета он хотел бы играть за манчестерскую команду.

30 июня ямаец заявил, что проведет несколько тренировок с футбольным клубом "Боруссия" (Дортмунд). Он не исключил, что "если все пойдет хорошо, то я хочу двигаться вперед и играть на профессиональном уровне".

В феврале Болт объявил, что завершит карьеру после Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. В своем последнем забеге на мировом первенстве он получил травму. Во время эстафеты 4 по 100 метров он Болт не смог финишировать из-за судороги . За несколько дней до этого ямаец стал бронзовым призером на своей коронной дистанции 100 метров .