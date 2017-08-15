Уильямс: к Шараповой хорошо относятся, потому что она белая

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Болельщики хорошо относятся к российской теннисистке Марии Шараповой, потому что она белая, заявила экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс.



© REUTERS Stan Szeto Шарапова получила спецприглашение на US Open

"Мне кажется, люди думают, что я жесткий человек, уличная девочка. Я считаю, что другие девушки в раздевалке скажут: "Серена очень мила". Но, возможно, публика иначе оценивает Марию Шарапову, которая может не общаться ни с кем, считает ее более милой. Почему так происходит? Потому что я черная, и у меня суровый вид? Что же, таково общество, в котором мы живем", — рассказала спортсменка в интервью журналу Vogue .

По словам теннисистки, людям с темным цветом кожи "нужно быть вдвое лучше", чтобы к ним относились по-другому. Особенно, подчеркнула Уильямс, это необходимо женщинам. "Но я не имею ничего против, чтобы быть в два раза сильнее", — добавила она.

В конце июля Уильямс в своей колонке изданию Fortune рассказала о дискриминации по половому и расовому признаку в отношении чернокожих женщин в США. По словам спортсменки, на начальных этапах карьеры к ней относились без уважения. "А в самые тяжелые моменты в мой адрес еще и отпускали расистские замечания как на корте, так и за его пределами", — написала Уильямс.

Сейчас 35-летняя спортсменка ждет ребенка — о своей беременности она объявила 19 апреля . На корт Уильямс собирается вернуться в 2018 году и принять участие в Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января.

Уильямс 23 раза побеждала на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордов в женском теннисе.

Ранее Шарапова в своей автобиографии рассказала, за что Уильямс ненавидит ее. Отношения между спортсменками, по словам россиянки, испортились в 2004 году, когда Шарапова обыграла американку в финале "Уимблдона". "Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет", — говорится в отрывке биографии Шараповой.