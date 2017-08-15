ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Ожидаем тяжелой игры с «Александрией». На этой стадии по-другому не бывает»

16.08.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Александрией» в рамках плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.

– Все ли футболисты БАТЭ здоровы и готовятся к матчу?

– К этому матчу готовятся все. К счастью, у нас нет травмированных. Для нас это приятные хлопоты.

– Что собой представляет «Александрия»? Что вы ожидаете от матча в четверг?

– Мы ожидаем тяжелой игры. На этой стадии по-другому не бывает. Мы смотрели все матчи «Александрии» в этом сезоне. У нас есть представление о том, как играет эта команда. На сборах часто играем против украинских команд первой и премьер-лиги. Они, как и «Александрия», очень агрессивны и неуступчивы в борьбе. У «Александрии» очень хороший переход из обороны в атаку и стандартные положения. В общем, это достаточно крепкая, обученная, тренерская команда, с которой нам придется нелегко, – сказал Ермакович.

Первый матч плей-офф Лиги Европы БАТЭ – «Александрия» пройдет в четверг на «Борисов-Арене».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Александрией» в рамках плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Александр...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уильямс: к Шараповой хорошо относятся, потому что она белая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика