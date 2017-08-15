Александр Ермакович: «Ожидаем тяжелой игры с «Александрией». На этой стадии по-другому не бывает»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Александрией» в рамках плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.

– Все ли футболисты БАТЭ здоровы и готовятся к матчу?

– К этому матчу готовятся все. К счастью, у нас нет травмированных. Для нас это приятные хлопоты.

– Что собой представляет «Александрия»? Что вы ожидаете от матча в четверг?

– Мы ожидаем тяжелой игры. На этой стадии по-другому не бывает. Мы смотрели все матчи «Александрии» в этом сезоне. У нас есть представление о том, как играет эта команда. На сборах часто играем против украинских команд первой и премьер-лиги. Они, как и «Александрия», очень агрессивны и неуступчивы в борьбе. У «Александрии» очень хороший переход из обороны в атаку и стандартные положения. В общем, это достаточно крепкая, обученная, тренерская команда, с которой нам придется нелегко, – сказал Ермакович.

Первый матч плей-офф Лиги Европы БАТЭ – «Александрия» пройдет в четверг на «Борисов-Арене».