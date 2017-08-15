Букаткин перешел в «Ислочь»

Полузащитник Никита Букаткин усилил «Ислочь».

Официальный сайт клуба сообщил о подписании контракта с футболистом, которое рассчитано до конца сезона.

Ранее Букаткин выступал за брестское «Динамо». В нынешнем сезоне хавбек сыграл 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол.

Полузащитник три недели тренировался в составе «Ислочи» и в итоге было принято решение заключить с ним трудовое соглашение. За «Ислочь» Букаткин будет выступать под 98-м номером.



