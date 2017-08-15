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Букаткин перешел в «Ислочь»
16.08.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Никита Букаткин усилил «Ислочь».
Официальный сайт клуба сообщил о подписании контракта с футболистом, которое рассчитано до конца сезона.
Ранее Букаткин выступал за брестское «Динамо». В нынешнем сезоне хавбек сыграл 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол.
Полузащитник три недели тренировался в составе «Ислочи» и в итоге было принято решение заключить с ним трудовое соглашение. За «Ислочь» Букаткин будет выступать под 98-м номером.
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Полузащитник Никита Букаткин усилил «Ислочь».
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