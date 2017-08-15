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Букаткин перешел в «Ислочь»

16.08.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Никита Букаткин усилил «Ислочь».

Официальный сайт клуба сообщил о подписании контракта с футболистом, которое рассчитано до конца сезона.

Ранее Букаткин выступал за брестское «Динамо». В нынешнем сезоне хавбек сыграл 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол.

Полузащитник три недели тренировался в составе «Ислочи» и в итоге было принято решение заключить с ним трудовое соглашение. За «Ислочь» Букаткин будет выступать под 98-м номером.

Букаткин перешел в «Ислочь»

 
 
Ссылка на источник 21
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Полузащитник Никита Букаткин усилил «Ислочь».

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