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Александр Ермакович об игре Стасевича: «Где-то в этом сезоне Игорю не хватает удачи, но уверен, что это временно»

16.08.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в преддверии игры с «Александрией» в Лиге Европы рассказал  об игре Мирко Иванича и Игоря Стасевича.

– В последних матчах здорово прибавил Иванич. С чем это связано?

– Не могу ответить на этот вопрос. Его нужно задать Иваничу. Он так же готовится и готовился к матчам. К нему нет претензий ни в тренировках, ни в быту. Сейчас он выглядит неплохо, но может играть еще лучше.

– К кому из игроков БАТЭ у вас есть претензии?

– Ни к кому. На сегодня ни к кому.

–  Есть мнение, что в этом сезоне у Игоря Стасевича не очень удачно получается исполнять стандарты. Может быть, стоит поменять исполнителя?

– Предлагайте варианты. Вы имеете ввиду какую-то конкретную игру?

– Речь о сезоне в целом?

– Согласен, но мы все равно верим в Игоря. Он не может разучиться подавать мяч в штрафную. В каждом матче у него есть неплохие подачи. Правда, чтобы забить со стандарта нужно не только хорошие подачи. Другим игрокам нужно грамотно выбрать позицию, оторваться от опекуна. Где-то в этом сезоне Игорю не хватает удачи, но уверен, что это временно, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в преддверии игры с «Александрией» в Лиге Европы рассказал об игре Мирко Иванича и Игоря Стасевича.

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