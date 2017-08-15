16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская строительная компания поддержала развитие детско-юношеского хоккея в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Один из крупнейших поставщиков строительных услуг из Китая CITIC Construction Co., Ltd перечислил $50 тыс. на поддержку детско-юношеского хоккея.

"Средства будут направлены на совершенствование материально-технической базы детско-юношеских спортивных учреждений, установку систем видеомониторинга для возможности оценки качества организации учебно-тренировочного процесса в хоккейных школах", - отметили в федерации.

Поддержка белорусского хоккея не первый опыт инвестиций в социальную сферу со стороны китайской строительной компании. В 2015 году компания уже выступала генеральным спонсором любительского турнира по футболу "Наш город - Жодино!". В июле прошлого года китайская национальная машиностроительная корпорация SINOMACH, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС (САМСЕ)", China Merchants Group выделили $250 тыс. Минской области для преодоления последствий мощного грозового фронта.-0-