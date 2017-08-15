МИНСК, 16 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в Кубке Латвийских железных дорог со счетом 2:3, сообщает Sputnik.

В среду на "Арена Рига" минчане провели поединок против казанского "Ак Барса". Игра завершилась со счетом 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Горди Дуайера. У победителей дублем отличился Евгения Ковыршин (50-я и 58-я минуты), победный бросок в серии буллитов совершил Роб Клинкхаммер. В составе "Ак Барса" отметились Антон Ландер (10) и Василий Токранов (34).

Лучший игрок в нашем составе — Юнас Энрот! По делу! Красавец! Много сэйвов и ни одного пропущенного буллита! — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 16 августа 2017 г.

"Зубры" выиграли первый матч в рамках предсезонного турнира в Латвии. Ранее минчане проиграли рижскому "Динамо" (3:2) и ярославскому "Локомотиву" (4:2) . В трех матчах "бело-синие" пропустили десять шайб, и забили шесть.

Положение команд:

"Динамо" (Рига) — 6 очков (2 игры) "Ак Барс" — 4 (3) "Локомотив" — 3 (2) "Динамо" Мн — 2 (3)

17 августа "динамовцы" проведут поединок за третье место.

В прошлом году минское "Динамо" заняло последнее место в Кубке ЛЖД.