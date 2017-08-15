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Минское "Динамо" победило "Ак Барс" в Кубке ЛЖД

16.08.2017 18:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в Кубке Латвийских железных дорог со счетом 2:3, сообщает Sputnik.

В среду на "Арена Рига" минчане провели поединок против казанского "Ак Барса". Игра завершилась со счетом 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Горди Дуайера. У победителей дублем отличился Евгения Ковыршин (50-я и 58-я минуты), победный бросок в серии буллитов совершил Роб Клинкхаммер. В составе "Ак Барса" отметились Антон Ландер (10) и Василий Токранов (34).

"Зубры" выиграли первый матч в рамках предсезонного турнира в Латвии. Ранее минчане проиграли рижскому "Динамо" (3:2) и ярославскому "Локомотиву" (4:2). В трех матчах "бело-синие" пропустили десять шайб, и забили шесть.

Положение команд:

  1. "Динамо" (Рига) — 6 очков (2 игры)
  2. "Ак Барс" — 4 (3)
  3. "Локомотив" — 3 (2)
  4. "Динамо" Мн — 2 (3)

17 августа "динамовцы" проведут поединок за третье место.  

В прошлом году минское "Динамо" заняло последнее место в Кубке ЛЖД.

 
Теги: Минск
 
 
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Победитель в матче определился в серии послематчевых буллитов. В четверг "динамовцы" сыграют за третье место.

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