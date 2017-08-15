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Минское "Динамо" победило "Ак Барс" в Кубке ЛЖД
16.08.2017 18:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в Кубке Латвийских железных дорог со счетом 2:3, сообщает Sputnik.
В среду на "Арена Рига" минчане провели поединок против казанского "Ак Барса". Игра завершилась со счетом 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) в пользу подопечных Горди Дуайера. У победителей дублем отличился Евгения Ковыршин (50-я и 58-я минуты), победный бросок в серии буллитов совершил Роб Клинкхаммер. В составе "Ак Барса" отметились Антон Ландер (10) и Василий Токранов (34).
"Зубры" выиграли первый матч в рамках предсезонного турнира в Латвии. Ранее минчане
Положение команд:
17 августа "динамовцы" проведут поединок за третье место.
В прошлом году минское "Динамо" заняло последнее место в Кубке ЛЖД.
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Победитель в матче определился в серии послематчевых буллитов. В четверг "динамовцы" сыграют за третье место.
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