Российские лыжники, выступающие за Беларусь уже несколько сезонов, получили белорусские паспорта

Двое бывших российских лыжниц Юлия Тихонова и Полина Сероносова, а также лыжник Михаил Куклин, которые тренировались со сборной Беларуси, получили белорусское гражданство.

«Белорусские паспорта у них есть. Их документы были в процессе подготовки, но теперь они граждане Беларуси, – уверяет председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко. – Сейчас они участвуют в отборе и внесены в предварительный список для участия в Олимпийских играх».

Напомним, что эти спортсмены несколько лет выступали за белорусскую национальную сборную на международных соревнованиях, но не являлись гражданами Беларуси.

Так, например, в женской части сборной даже не было ни одной белоруски, отмечает «Еврорадио». При этом они претендовали на участие в Олимпийских играх в 2018 году, но для этого им было необходимо получить белорусское гражданство.