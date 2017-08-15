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Горди Дуайер: «Совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс», тем самым проявив командный характер»

16.08.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД похвалил характер подопечных.

– В третьем периоде мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс», тем самым проявив командный характер. Конечно, надо также признать, что Юнас Энрот действовал очень надежно и внес большой вклад в этот успех. Он много раз выручал партнеров и оставил «Динамо» в игре. Можно похвалить и бригады меньшинства, которые потрудились на славу. Но предсезонка продолжается, и нам еще много над чем надо работать. Хотя сегодня сделан хороший шаг в правильном направлении.

– В чем причина обилия удалений во втором периоде?

–  Порой мы не успевали за соперником в опасных ситуациях у своих ворот. Зато в третьем периоде заставили Казань не успевать за нами. Получили много большинства, и одно из них привело парней к классному голу, положившему начало камбэку. Сейчас предсезонка для всех. Арбитры устанавливают определенные стандарты, хоккеисты к этим стандартам приспосабливаются… В итоге команды имеют достаточно возможностей попрактиковать действия в неравных составах, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД похвалил характер подопечных.

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