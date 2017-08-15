Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на то, что Королевская испанская федерация футбола оставила в силе его пятиматчевую дисквалификацию.

«Невозможно оставаться невосприимчивым к этой ситуации. Пять игр!

Мне это кажется чрезмерным и смехотворным. Такое называют травлей! Спасибо моим товарищам за поддержку и болельщикам!» – написал Роналду в своем инстаграме.

Португалец был наказан за то, что в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа, получив красную карточку.

Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.