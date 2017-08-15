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Роналду о дисквалификации: «Это кажется чрезмерным и смехотворным. Это травля!»
16.08.2017 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на то, что Королевская испанская федерация футбола оставила в силе его пятиматчевую дисквалификацию.
«Невозможно оставаться невосприимчивым к этой ситуации. Пять игр!
Мне это кажется чрезмерным и смехотворным. Такое называют травлей! Спасибо моим товарищам за поддержку и болельщикам!» – написал Роналду в своем инстаграме.
Португалец был наказан за то, что в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа, получив красную карточку.
Дисквалификация распространяется на Суперкубок Испании и матчи примеры.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на то, что Королевская испанская федерация футбола оставила в силе его пятиматчевую дисквалификацию.
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