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Экстралига. Чешский нападающий Поспишил перешел в «Шахтер»
16.08.2017 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чешский нападающий Томаш Поспишил перешел в «Шахтер».
Об этом Tribuna.com сообщил главный тренер «горняков» Владимир Цыплаков.
– У «Шахтера» остается еще одна легионерская позиция. Будете заполнять или пока оставите в запасе ее?
– Во вторник наш состав пополнил Томаш Поспишил, поэтому наши легионерские позиции закрыты, – сказал Цыплаков.
В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 38 матчей в чешской Экстралиге за «Младу Болеслав», где набрал 12 (5+7) очков. Также Поспишил провел 5 матчей во второй чешской Лиге, где набрал 5 (1+4) баллов.
Отметим, что за карьеру чех провел 59 матчей в АХЛ, и набрал 8 (2+6) очков. Также в его активе 3 товарищеских матча за сборную Чехии. В 2005 году на драфте НХЛ его под 135-м номером выбрала «Атланта».
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Чешский нападающий Томаш Поспишил перешел в «Шахтер».
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