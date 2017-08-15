Экстралига. Чешский нападающий Поспишил перешел в «Шахтер»  

Чешский нападающий Томаш Поспишил перешел в «Шахтер».

Об этом Tribuna.com сообщил главный тренер «горняков» Владимир Цыплаков.

– У «Шахтера» остается еще одна легионерская позиция. Будете заполнять или пока оставите в запасе ее?

– Во вторник наш состав пополнил Томаш Поспишил, поэтому наши легионерские позиции закрыты, – сказал Цыплаков.

В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 38 матчей в чешской Экстралиге за «Младу Болеслав», где набрал 12 (5+7) очков. Также Поспишил провел 5 матчей во второй чешской Лиге, где набрал 5 (1+4) баллов.

Отметим, что за карьеру чех провел 59 матчей в АХЛ, и набрал 8 (2+6) очков. Также в его активе 3 товарищеских матча за сборную Чехии. В 2005 году на драфте НХЛ его под 135-м номером выбрала «Атланта».