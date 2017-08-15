Василий Грицук: «БАТЭ немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне»

Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о предстоящем матче с БАТЭ.

«Команда сильная, конечно, но со всеми соперниками можно играть. Я думаю, что БАТЭ – не исключение.

БАТЭ немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне.

Устроит ли нас ничья? Думаю, да. 1:1 нас устроит», – сказал Грицук.