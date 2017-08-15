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Василий Грицук: «БАТЭ немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне»
16.08.2017 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о предстоящем матче с БАТЭ.
«Команда сильная, конечно, но со всеми соперниками можно играть. Я думаю, что БАТЭ – не исключение.
БАТЭ немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне.
Устроит ли нас ничья? Думаю, да. 1:1 нас устроит», – сказал Грицук.
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Василий Грицук: «БАТЭ немного похож на наших лидеров, но у них есть свои проблемы. Заигрываются, и есть проблемы в обороне»
Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о предстоящем матче с БАТЭ.
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