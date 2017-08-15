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 Людас Румбутис: «Написали бред сивой кобылы. Ни при мне, ни после меня Паулиньо в «Немане» не было»

16.08.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис опроверг информацию о том, что новобранец «Барселоны» Паулиньо в 2007 году не прошел просмотр в «Немане».

«Бред написали, бред сивой кобылы. И при мне, и после меня Паулиньо не было. Кто-то из футболистов пустил утку, и все подхватили. Я прекрасно помню всех бразильцев, которые были тогда в «Немане». Как только появилась эта «информация», я позвонил своему помощнику Олегу Радушко, и мы друг другу сказали: «У нас что, амнезия?» – сказал Румбутис.

По словам Румбутиса, он видел Паулиньо в 2006 году на матче его тогдашнего клуба «Вильнюс» против «Жальгириса» в чемпионате Литвы.

«Ему было 18 лет, играл на позиции опорного полузащитника. Я еще удивился, почему он не в «Жальгирисе», – сказал специалист.

Белорусский клуб забраковал Паулиньо, а его затем подписала «Барса». На самом деле нет

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис опроверг информацию о том, что новобранец «Барселоны» Паулиньо в 2007 году не прошел просмотр в «Немане».

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