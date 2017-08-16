Белорусы проиграли болгарам в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Национальная мужская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение от команды Болгарии в пре-квалификации Чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Болельщики активно поддерживали белорусских баскетболистов на арене Falcon Club

В среду, 16 августа, на паркете минской арены Falcon Club состоялся поединок пре-квалификации между сборными Беларуси и Болгарии. Встреча завершилась со счетом 70:84 (15:21, 22:25, 19:22, 10:19). Самым результативным в составе хозяев стал Виталий Лютыч, набравший 18 очков. У гостей по этому показателю лидером стал Хавдар Костов — 21 очко.



© Sputnik / Виктор Толочко Самый результативный и самый бородатый игрок болгарской сборной Хавдар Костов

Таким образом, судьба второй путевки (первая у Болгарии, не проигравшей ни одного матча) в основной раунд квалификации мирового первенства решится 19 августа — подопечные Александр Крутикова сразятся на выезде против сборной Португалии.



© Sputnik / Виктор Толочко Всю игру сборная Беларуси была в роли догоняющей, отставание в счете в некоторые моменты достигало 11 очков

Напомним, белорусские баскетболисты ранее провели два матча пре-квалификации. 5 августа подопечные Александра Крутикова в гостях уступили своему нынешнему сопернику — сборной Болгарии (68:78), а 9 августа уже на домашнем паркете в столичном Дворце спорта взяли верх над португальцами (78:75) .

Положение команд в предварительной группе D:

Болгария — 8 (4) Беларусь — 4 (3) Португалия — 3 (3)

В отборе на европейском континенте примут участие 13 команд, которые разделены на четыре группы. По итогам матчей в пуле, где каждая сборная сыграет друг с другом дважды (дома и в гостях), две лучшие команды в группах завоюют право участвовать в квалификации Чемпионата мира-2019. Старт основного отборочного раунда запланирован в период с 20 по 28 ноября 2017 года.