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Зинедин Зидан: «Мы завершили цикл и начинаем новый – впереди еще четыре турнира»
17.08.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).
«Первый тайм получился зрелищным. Мы играли очень интенсивно и довольны завоеванием очередного трофея.
Не только Асенсио сыграл отлично – вся команда хочет и дальше выигрывать. Мне, как и всем, такие голы нравятся.
Впереди длинный тяжелый сезон. Нам нужно будет вновь, как в прошлом сезоне, выиграть примеру. Борьба за титул будет до конца. Рад, что мы начали сезон с трофеев. Приятно побеждать с этими игроками.
Победой в Суперкубке мы завершили цикл и теперь начинаем новый – впереди еще четыре турнира. Будет очень сложно, но мы готовы к вызову», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).
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