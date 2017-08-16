﻿ Зинедин Зидан: «Мы завершили цикл и начинаем новый – впереди еще четыре турнира». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зинедин Зидан: «Мы завершили цикл и начинаем новый – впереди еще четыре турнира»

17.08.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).

«Первый тайм получился зрелищным. Мы играли очень интенсивно и довольны завоеванием очередного трофея.

Не только Асенсио сыграл отлично – вся команда хочет и дальше выигрывать. Мне, как и всем, такие голы нравятся.

Впереди длинный тяжелый сезон. Нам нужно будет вновь, как в прошлом сезоне, выиграть примеру. Борьба за титул будет до конца. Рад, что мы начали сезон с трофеев. Приятно побеждать с этими игроками.

Победой в Суперкубке мы завершили цикл и теперь начинаем новый – впереди еще четыре турнира. Будет очень сложно, но мы готовы к вызову», – сказал Зидан.

 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» — «Барселона». Месси оскорбил Серхио Рамоса после провокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика