Зинедин Зидан: «Мы завершили цикл и начинаем новый – впереди еще четыре турнира»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании (первая игра – 3:1).

«Первый тайм получился зрелищным. Мы играли очень интенсивно и довольны завоеванием очередного трофея.

Не только Асенсио сыграл отлично – вся команда хочет и дальше выигрывать. Мне, как и всем, такие голы нравятся.

Впереди длинный тяжелый сезон. Нам нужно будет вновь, как в прошлом сезоне, выиграть примеру. Борьба за титул будет до конца. Рад, что мы начали сезон с трофеев. Приятно побеждать с этими игроками.

Победой в Суперкубке мы завершили цикл и теперь начинаем новый – впереди еще четыре турнира. Будет очень сложно, но мы готовы к вызову», – сказал Зидан.