«Реал» — «Барселона». Месси оскорбил Серхио Рамоса после провокации

Форвард «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3) в ответ на провокацию.

В середине второго тайма Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не стал передавать ему мяч, а бросил его над головой аргентинца.

В ответ Месси назвал Рамоса ублюдком.

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