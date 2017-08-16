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«Реал» — «Барселона». Месси оскорбил Серхио Рамоса после провокации

17.08.2017 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3) в ответ на провокацию.

В середине второго тайма Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не стал передавать ему мяч, а бросил его над головой аргентинца.

В ответ Месси назвал Рамоса ублюдком.

ФОТО

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси оскорбил защитника «Реала» Серхио Рамоса во время ответного матча за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3) в ответ на...

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