Жерар Пике: «Впервые за 9 лет осознаю, что «Барселона» хуже «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3).

«Сезон очень длинный, еще есть время прибавить. Но впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю, что мы хуже «Реала». Да, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов, но не так давно мы побеждали их в Мадриде.

Как команда и клуб сейчас мы переживаем не лучший момент. Мы должны стараться двигаться вперед. Нам важно пережить это поражение и признать, что «Реал» был лучше», – сказал Пике.