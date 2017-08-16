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Жерар Пике: «Впервые за 9 лет осознаю, что «Барселона» хуже «Реала»
17.08.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3).
«Сезон очень длинный, еще есть время прибавить. Но впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю, что мы хуже «Реала». Да, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов, но не так давно мы побеждали их в Мадриде.
Как команда и клуб сейчас мы переживаем не лучший момент. Мы должны стараться двигаться вперед. Нам важно пережить это поражение и признать, что «Реал» был лучше», – сказал Пике.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче за Суперкубок Испании (0:2, первая игра – 1:3).
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