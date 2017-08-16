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Александр Крутиков: «В матче против Болгарии у нас не получилась игра в защите»

17.08.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков прокомментировал результат матча предквалификации ЧМ-2019 против Болгарии (70:84).

«К сожалению, у нас не получилась игра в  защите. Мы проиграли в скорости сопернику, дали им возможность совершить много открытых бросков. И если в первой игре нам удалось неплохо справиться с лидером команды, то сегодня эта задача оказалась нам не по силам.

Второй важный момент – мы не реализовали четыре быстрых прорыва, а после этого допустили ошибки в обороне и позволили противнику уйти в отрыв на безопасное расстояние. Нам еще предстоит игра в Португалии, где команда приложит все усилия, чтобы победить и выйти в следующий раунд квалификации», – сказал Крутиков.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков прокомментировал результат матча предквалификации ЧМ-2019 против Болгарии (70:84).

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