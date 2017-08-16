МИНСК, 17 авг — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" вновь стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв накануне в финальном матче соперников из "Барселоны".

"Барса" в гостевом матче уступила со счетом 2:0. Ранее "Реал" также выиграл у "Барселоны" со счетом 3:1.

Два мяча "заколотили" в ворота "Барселоны" Марко Ансенио (4-я минута) и Карим Бензема (39).

Этот суперкубок стал десятым по счету для каталонцев, однако "Барселона" пока еще опережает своих главных соперников — они становились обладателем трофея 12 раз.