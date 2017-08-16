﻿ "Реал" завоевал Суперкубок Испании, обыграв всухую "Барселону". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Реал" завоевал Суперкубок Испании, обыграв всухую "Барселону"

17.08.2017 08:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" вновь стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв накануне в финальном матче соперников из "Барселоны".

"Реал" завоевал Суперкубок Испании, обыграв всухую "Барселону"
© REUTERS Dylan Martinez
Усэйн Болт сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны"

"Барса" в гостевом матче уступила со счетом 2:0. Ранее "Реал" также выиграл у "Барселоны" со счетом 3:1.

Два мяча "заколотили" в ворота "Барселоны" Марко Ансенио (4-я минута) и Карим Бензема (39).

Этот суперкубок стал десятым по счету для каталонцев, однако "Барселона" пока еще опережает своих главных соперников — они становились обладателем трофея 12 раз.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом каталонцы стали обладателями десятого Суперкубка, однако "Барса" выигрывала его 12 раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вальверде о «Реале»: «Непобедимых не бывает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика