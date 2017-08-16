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"Реал" завоевал Суперкубок Испании, обыграв всухую "Барселону"
17.08.2017 08:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" вновь стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв накануне в финальном матче соперников из "Барселоны".
© REUTERS Dylan Martinez
"Барса" в гостевом матче уступила со счетом 2:0. Ранее "Реал" также выиграл у "Барселоны" со счетом 3:1.
Два мяча "заколотили" в ворота "Барселоны" Марко Ансенио (4-я минута) и Карим Бензема (39).
Этот суперкубок стал десятым по счету для каталонцев, однако "Барселона" пока еще опережает своих главных соперников — они становились обладателем трофея 12 раз.
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Таким образом каталонцы стали обладателями десятого Суперкубка, однако "Барса" выигрывала его 12 раз.
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