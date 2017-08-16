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БАТЭ – «Александрия». Коэффициент на проход борисовчан в групповой раунд ЛЕ составляет 1,55
17.08.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы БАТЭ сыграет с «Александрией».
Букмекеры считают борисовчан фаворитами матча против украинцев.
«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 1.88, на победу «Александрии» – 4.90.
Проход БАТЭ в групповой раунд Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,55, проход «Александрии» – 2,49.
William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 1.91, победу украинского клуба – 4,40.
Матч БАТЭ – «Александрия» пройдет 17 августа в 20.00.
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В квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы БАТЭ сыграет с «Александрией».
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