ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Александрия». Коэффициент на проход борисовчан в групповой раунд ЛЕ составляет 1,55

17.08.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы БАТЭ сыграет с «Александрией».

Букмекеры считают борисовчан фаворитами матча против украинцев.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 1.88, на победу «Александрии» – 4.90.

Проход БАТЭ в групповой раунд Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,55, проход «Александрии» – 2,49.

William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 1.91, победу украинского клуба – 4,40.

Матч БАТЭ – «Александрия» пройдет 17 августа в 20.00.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы БАТЭ сыграет с «Александрией».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига Европы. Раунд плей-офф. БАТЭ принимает «Александрию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика