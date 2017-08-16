Николай Ходасевич: «В победе БАТЭ над «Александрией» на своем поле я не сомневаюсь»

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ – «Александрия».

«Что мы знаем о БАТЭ? Это домашняя команда, на своем поле она проигрывала только в прошлом году жодинскому «Торпедо». В основном БАТЭ дома побеждает, в том числе была обыграна пражская «Славия». Не хватило БАТЭ одного мяча для прохода в раунд плей-офф Лиги чемпионов. В этом году команда Ермаковича чувствует себя очень уверенно, с победой над брестским «Динамо» подходит к мату с «Александрией».

Что мы знаем про «Александрию»? Во-первых, в чемпионате Украины команда не одержала ни одной победы. Также не очень удачно играет на выезде. Это было видно по прошлому году и по нынешнему. Да, против «Шахтера» (1:2) «Александрия» сыграла очень даже не дурно. Но это еврокубки, а от еврокубкового опыта зависит очень многое. Вот «Ливерпуль» и «Хоффенхайм» играли – незабитый пенальти, ошибки, которая допустила команда из Германии – это все к тому, что у «Ливерпуля» опыта побольше. Возможно, с такими же трудностями столкнется «Александрия», которая для еврокубков, не то чтобы создана.

У БАТЭ практически все здоровы, за исключением Риоса. Вернется после дисквалификации Родионов. БАТЭ понимает, что дальше отступать некуда, с «Александрией» должен показать все, на что способен. Мне кажется, способен на многое.

«Александрия» играет без легионеров, команда бойкая, рабочая. Команда, которая, наверняка, может пойти в прессинг, добороться в каждом эпизоде до конца. Но не надо ничего выдумывать – брать чистую победу БАТЭ, даже немного завысим коэффициент, возьмем с форой «-1» с коэффициентом 2,70. В победе БАТЭ на своем поле я не сомневаюсь», – сказал Ходасевич.