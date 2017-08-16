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Глава БФЛГ: «Минспорта уже готово выделить под Долидовича ставку, и тогда он будет усиленно готовиться и отбираться на ОИ»

17.08.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко рассказал, что Минспорта готово выделить Сергею Долидовичу ставку в национальной сборной.

«Сергей Николаевич в настоящее время тренируется, проходит сбор вместе с национальной командой, пусть и пока не входит в нее. Впрочем, все необходимые документы поданы: Минспорта уже готово выделить под Долидовича ставку, и тогда он будет усиленно готовиться и отбираться на Олимпийские игры. Ну а дальше все зависит от того, в каком состоянии он подойдет к новому сезону», – цитирует Коваленко «Прессбол» со ссылкой на ТК «Беларусь 5».

 

 
 
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Глава Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко рассказал, что Минспорта готово выделить Сергею Долидовичу ставку в национальной сборной.

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