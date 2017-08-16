БГК им. Мешкова представил имиджевый ролик

18 августа БГК им. Мешкова в рамках Кубка Белгазпромбанка проведет свой первый матч сезона 2017/18 на домашней арене перед брестскими болельщиками.

К старту нового сезона клуб представил имиджевый видеоролик, в котором новички команды, ознакомившись с достопримечательностями Бреста, присоединяются к основному составу «мешковцев».

Заместитель управляющего БГК им. Мешкова по маркетингу и коммуникациям Лидия Семенова прокомментировала исполнение видеоролика.

– В это межсезонье существенно обновился состав нашей команды. В рамках имиджевого видеоролика мы презентовали новые лица БГК. Каждый из игроков побывал в знаковых местах Бреста. Новички не только приняли участие в съемках, но и познакомились с нашим городом, пообщались с болельщиками клуба, которые помогли нам в организации, предоставив яхту, автомобиль и мотоцикл.

Самая интересная часть съемок – выход всей команды на крышу Дворца спорта «Виктория». Мы рады, что получилось реализовать достаточно смелую идею. Также в ролике мы использовали новую аранжировку клубного гимна – динамичный вариант, соответствующий видеоряду. Надеюсь, мелодия понравится болельщикам и будет звучать на их рингтонах, – сказала Семенова.