ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елена Левченко: «Я нигде и ни разу не говорила, что не планирую больше играть за национальную команду»

17.08.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская центровая Елена Левченко рассказала, планирует ли она выступать за сборную Беларуси.

— Нынешнее лето очень важное для меня. Еще весной решила, что наконец найду время сделать то, что не могла позволить себе долгие годы. Обычно ведь как происходило: каждое лето я куда-то неслась. То Олимпиада, то чемпионат мира, то Евро. Тем временем мне уже не 24. Я становлюсь старше, тело на нагрузки реагирует по-другому, а значит, ему нужно уделять больше времени, относиться внимательнее и тренироваться более осознанно. Необходима полноценная серьезная предсезонная подготовка.

Меня тут недавно упрекали в том, что в Китае я играю, а за сборную не хочу. Но никого ведь не интересуют детали. Никому нет дела, как ты себя чувствуешь и где у тебя болит, что у тебя происходит и сколько ты еще так сможешь. Я и так уже очень долго тянула на каких-то резервах. И в какой-то момент поняла, что уже даже эти резервы истощаются. И если я хочу играть дальше, то должна остановиться прямо сейчас и посвятить время только себе. Остановиться, чтобы идти дальше — это очень важная фраза.

Это мое решение, я приняла его для себя. Реакция Максима Рыженкова, конечно, была неожиданной. Я слишком много отдала сборной, чтобы услышать такое. У меня было столько моментов в карьере, когда я могла поехать летом играть в женскую НБА, но отказывалась ради сборной. А туда тебя 200 раз не зовут. Я никого не упрекала, никогда нигде об этом не говорила, не жаловалась журналистам. Это был мой выбор. Хотя внутри меня как спортсмена, конечно, было огромное желание там играть. Наверное из-за этого просто непонятны такие выпады в мой адрес. Получилось, что я один-единственный раз не приехала, а уже крест поставили.

— Важный нюанс: за сборную вы не играете, но при этом продолжаете получать зарплату. Как я понимаю, одна из причин недовольства Максима Рыженкова заключается в этом…

— Я все понимаю. Действительно есть зарплата. Но давайте сядем, нормально все обсудим и придумаем решение. Если я не могу ее отработать на площадке, то я готова отработать за ее пределами. Пока сборная готовилась к Европе, я была в Минске, восстанавливалась и лечилась. Почему нельзя было меня задействовать в каких-то кэмпах, отправить в школы проводить мастер-классы? Не можешь играть, ну давай так поработай. Иди трудись, продвигай баскетбол среди детей. Но у нас это никому и в голову не пришло. Все только и волновались, что я на ставке и мне платят зарплату. Это просто смешно.

У меня же просто сложилось впечатление, что пока мы нужны — все отлично. Как только мы принимаем решение, которое нужно лично нам, то давай до свидания.

Мне приятно, что лыжник Сергей Долидович высказался в мою защиту, но грустно, что это происходит не только в баскетболе, но и повсеместно. Такого отношения можно еще ожидать от клубов, но не от родной страны. Я помню, как приезжала с финала женского НБА в 17 часов, а в 5 утра уже улетала на чемпионат мира и вообще не понимала, в какой зоне я нахожусь по времени, как врач национальной сборной приводила меня в чувство и восстанавливала, чтобы я выходила и играла. Вот тогда никто этого не знал и не видел, и не спрашивал, чего мне это стоило. Нельзя так поступать с людьми, а потом удивляться, почему у нас в спорте проблемы с детскими тренерами. Так, а ради чего нам здесь оставаться?

— Слухи о вашем неприезде ходили давно. Когда окончательно стало ясно, что не сможете приехать в национальную команду?

— О том, что не прилечу в сборную, предупредила руководство еще в апреле. Я позвонила лично и сообщила об этом. Но во что вылилась история, все знают.

— Сборная Беларуси для Елены Левченко еще не перевернутая страница?

— Я нигде и ни разу не говорила, что не планирую больше играть за национальную команду. Ни разу. Не надо этого делать за меня, – рассказала Левченко.

Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»

Анастасия Веремеенко: «Вернусь в сборную в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем. А по Левченко есть много нюансов»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская центровая Елена Левченко рассказала, планирует ли она выступать за сборную Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БГК им. Мешкова представил имиджевый ролик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика