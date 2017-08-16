Елена Левченко: «Я нигде и ни разу не говорила, что не планирую больше играть за национальную команду»

Белорусская центровая Елена Левченко рассказала, планирует ли она выступать за сборную Беларуси.

— Нынешнее лето очень важное для меня. Еще весной решила, что наконец найду время сделать то, что не могла позволить себе долгие годы. Обычно ведь как происходило: каждое лето я куда-то неслась. То Олимпиада, то чемпионат мира, то Евро. Тем временем мне уже не 24. Я становлюсь старше, тело на нагрузки реагирует по-другому, а значит, ему нужно уделять больше времени, относиться внимательнее и тренироваться более осознанно. Необходима полноценная серьезная предсезонная подготовка.

Меня тут недавно упрекали в том, что в Китае я играю, а за сборную не хочу. Но никого ведь не интересуют детали. Никому нет дела, как ты себя чувствуешь и где у тебя болит, что у тебя происходит и сколько ты еще так сможешь. Я и так уже очень долго тянула на каких-то резервах. И в какой-то момент поняла, что уже даже эти резервы истощаются. И если я хочу играть дальше, то должна остановиться прямо сейчас и посвятить время только себе. Остановиться, чтобы идти дальше — это очень важная фраза.

Это мое решение, я приняла его для себя. Реакция Максима Рыженкова, конечно, была неожиданной. Я слишком много отдала сборной, чтобы услышать такое. У меня было столько моментов в карьере, когда я могла поехать летом играть в женскую НБА, но отказывалась ради сборной. А туда тебя 200 раз не зовут. Я никого не упрекала, никогда нигде об этом не говорила, не жаловалась журналистам. Это был мой выбор. Хотя внутри меня как спортсмена, конечно, было огромное желание там играть. Наверное из-за этого просто непонятны такие выпады в мой адрес. Получилось, что я один-единственный раз не приехала, а уже крест поставили.

— Важный нюанс: за сборную вы не играете, но при этом продолжаете получать зарплату. Как я понимаю, одна из причин недовольства Максима Рыженкова заключается в этом…

— Я все понимаю. Действительно есть зарплата. Но давайте сядем, нормально все обсудим и придумаем решение. Если я не могу ее отработать на площадке, то я готова отработать за ее пределами. Пока сборная готовилась к Европе, я была в Минске, восстанавливалась и лечилась. Почему нельзя было меня задействовать в каких-то кэмпах, отправить в школы проводить мастер-классы? Не можешь играть, ну давай так поработай. Иди трудись, продвигай баскетбол среди детей. Но у нас это никому и в голову не пришло. Все только и волновались, что я на ставке и мне платят зарплату. Это просто смешно.

У меня же просто сложилось впечатление, что пока мы нужны — все отлично. Как только мы принимаем решение, которое нужно лично нам, то давай до свидания.

Мне приятно, что лыжник Сергей Долидович высказался в мою защиту, но грустно, что это происходит не только в баскетболе, но и повсеместно. Такого отношения можно еще ожидать от клубов, но не от родной страны. Я помню, как приезжала с финала женского НБА в 17 часов, а в 5 утра уже улетала на чемпионат мира и вообще не понимала, в какой зоне я нахожусь по времени, как врач национальной сборной приводила меня в чувство и восстанавливала, чтобы я выходила и играла. Вот тогда никто этого не знал и не видел, и не спрашивал, чего мне это стоило. Нельзя так поступать с людьми, а потом удивляться, почему у нас в спорте проблемы с детскими тренерами. Так, а ради чего нам здесь оставаться?

— Слухи о вашем неприезде ходили давно. Когда окончательно стало ясно, что не сможете приехать в национальную команду?

— О том, что не прилечу в сборную, предупредила руководство еще в апреле. Я позвонила лично и сообщила об этом. Но во что вылилась история, все знают.

— Сборная Беларуси для Елены Левченко еще не перевернутая страница?

— Я нигде и ни разу не говорила, что не планирую больше играть за национальную команду. Ни разу. Не надо этого делать за меня, – рассказала Левченко.

Максим Рыженков: «Не могу понять Левченко. Если ты давно приняла решение, то зачем остаешься в сборной, занимаешь ставку?»

Анастасия Веремеенко: «Вернусь в сборную в ноябре, если все будет хорошо со здоровьем. А по Левченко есть много нюансов»