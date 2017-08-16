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АБФФ оставила в силе пятиматчевую дисквалификацию Веремко
17.08.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 августа апелляционный комитет АБФФ рассмотрел апелляцию БАТЭ на пятиматчевую дисквалификацию голкипера Сергея Веремко. Изучив все факты, комитет оставил в силе наказание голкипера, поскольку «подтвердился факт физической угрозы в адрес главного арбитра встречи» со стороны футболиста.
Напомним, Веремко был удален «за агрессивное поведение» после финального свистка матча 17-го тура чемпионата Беларуси с «Минском» (0:1).
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16 августа апелляционный комитет АБФФ рассмотрел апелляцию БАТЭ на пятиматчевую дисквалификацию голкипера Сергея Веремко.
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