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Елена Левченко: «Сборная неудачно выступила на чемпионате Европы. Давайте думать, что нужно сделать. А мы сидим и вспоминаем, кого не вырастил Буяльский»

17.08.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская центровая Елена Левченко поделилась мнением об отставке Анатолия Буяльского с поста главного тренера сборной.

— Оставьте вы этого человека в покое! Вы не хотели, чтобы он был в национальной сборной — его нет. Зачем теперь говорить, что он не вырастил молодежь, не вырастил ассистентов. Ни в одной стране мира главный тренер национальной сборной не растит молодежь. Ее готовят тренеры, которые работают с юными игроками. Может, оттуда нужно начинать?

Зачем все эти интриги? Команда неудачно выступила на чемпионате Европы. Давайте будем думать, что мы теперь должны сделать. А мы сидим и вспоминаем, кого не вырастил Буяльский. Покажите лучше план, как мы будем развивать женский баскетбол дальше, – сказала Левченко.

 
 
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Белорусская центровая Елена Левченко поделилась мнением об отставке Анатолия Буяльского с поста главного тренера сборной.

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