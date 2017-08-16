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Владимир Нестерович: «Когда будем иметь полную картину по Долидовичу, тогда можно будет говорить, зачисляется он в переменный или постоянный состав сборной или нет»

17.08.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с белорусским лыжником Сергеем Долидовичем.

«Давайте выдержим некоторую паузу. Насколько я знаю, на этой неделе руководство Министерства спорта встречалось и с Сергеем Николаевичем Долидовичем, и с руководством федерации, и с руководством Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Они пытаются сейчас найти приемлемые решения, которые удовлетворили бы и спортсмена, и тренерский состав, и руководство федерации, и Минспорта.

Я знаю, что на всех этих встречах Сергей Долидович подчеркивал, что никаких претензий к Министерству спорта не имеет. Попытались выяснить, что хочет Сергей и его тренеры. Насколько я знаю, у него был ряд вопросов и претензий в адрес руководства федерации.

Сегодня Долидович проходит углубленное медицинское обследование, чтобы можно было объективно оценить состояние его физического здоровья и функциональной готовности, чтобы принимать участие в подготовке к Олимпиаде и международным стартам. Окончательное решение пока не принято, поскольку мы не знаем, в каком состоянии находится Долидович. Это главная отправная точка. После этого будет приниматься решение.

Кроме того, индивидуальный план подготовки спортсмена пока в Министерство не представлен. Возможно, я ошибаюсь, может быть, вчера или сегодня довезли. Чтобы понимать, на что рассчитывает спортсмен и тренерский состав, как они собираются строить модель подготовки к международным стартам.

Знаю, что переговоры были достаточно непростые, но точка пока не поставлена. Когда мы будем иметь полную картину, представление о его здоровье, тогда можно будет говорить, зачисляется он в переменный или постоянный состав национальной команды или нет. Пока подождем», – сказал Нестерович.

Долидович собрал 14 тыс рублей из 30 для участия в Играх-2018

Глава БФЛГ: «Минспорта уже готово выделить под Долидовича ставку, и тогда он будет усиленно готовиться и отбираться на ОИ»

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с белорусским лыжником Сергеем Долидовичем.

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