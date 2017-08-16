Йонас Энрот: «Минчане – чудесные и трудолюбивые люди. Мне показалось, что они много работают и добиваются успеха»

Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот поделился мнением о Минске.

- Что стало ключевым в принятии вами положительного решения?

– Если честно, у меня не было множества вариантов. Одна команда из Швейцарии вела переговоры, плюс были два хороших предложения из Северной Америки. Минское «Динамо» стало единственным клубом КХЛ, кто мной заинтересовался.

- Почему решили покинуть Северную Америку?

– Я решил, что если не буду играть в НХЛ, то поеду в КХЛ.

- С кем-нибудь советовались по поводу своего перехода в «Динамо»?

– Да, я спрашивал совета у Бена Скривенса. Ему понравилось время, которое он провел здесь. В целом, все говорили только положительные вещи о Минске. Мне было важно это услышать.

Я никогда не пересекался с Дуайером до подписания контракта. Между мной и Горди возникло полное понимание. Он уделяет большое внимание деталям и ждет, что все будут качественно выполнять свою работу.

- Когда вы приехали в Минск в первый раз, ваши ожидания совпали с реальностью?

– У меня не было особых ожиданий, я приблизительно понимал, что собой представляют Минск и Беларусь. Думаю, что да – ожидания совпали с реальностью.

- Что слышали о Беларуси до перехода в Минск?

– Я никогда не был в Минске до этого, но знал, что есть сходства с Россией. Это чистый и хороший город для жизни.

- Какими вы увидели жителей города?

– Мне показалось, что они много работают и добиваются успеха. Минчане – чудесные и трудолюбивые люди, у меня нет здесь проблем, – сказал Энрот.