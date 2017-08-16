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Параховский может перейти в турецкий «Анадолу Эфес», выступающий в Евролиге
17.08.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский центровой Артем Параховский может перейти в турецкий «Анадолу Эфес».
Один из сильнейших клубов Турции заинтересован в подписании Параховского. Отметим, что белорус летом покинул казанский УНИКС и стал свободным агентом.
«Анадолу Эфес» в сезоне-2016/17 дошел до четвертьфинала Евролиги, где уступил «Олимпиакосу». В чемпионате Турции команда из Стамбула также выбыла на стадии 1/4 финала. В будущем сезоне «Анадолу Эфес» вновь выступит в Евролиге.
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Белорусский центровой Артем Параховский может перейти в турецкий «Анадолу Эфес».
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