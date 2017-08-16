Олег Дулуб: «После квалификационных еврокубковых матчей БАТЭ возьмет свое, и в чемпионате все станет на свои места»

Бывший главный тренер «Карпат» Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ – «Александрия».

— БАТЭ непривычно видеть сейчас на третьем месте чемпионата Беларуси. Команда действительно сдает позиции или это временное явление?

— Я считаю, что эта конкуренция больше выражается в набранных очках, а не в самой сути игры, которую показывают нынешние лидеры белорусского чемпионата. Вот возьмем солигорский «Шахтер». Если бы там остался прежний тренер, я бы говорил, что команда навязывает конкуренцию БАТЭ. Также минское «Динамо» — мне кажется, что БАТЭ в плане организации и качества игры немного выше «Динамо». Поэтому думаю, что третье место команды из Борисова на этот момент — очень относительное. После еврокубковых матчей (выхода или невыхода в группу Лиги Европы) БАТЭ возьмет свое, и в чемпионате все станет на свои места.

— То есть, относительные неудачи команды — временное явление?

— Конечно. По организации клуба, по подходу к футболу БАТЭ — наиболее качественная команда на данный момент в нашей стране.

— У Борисова больше еврокубкового опыта, чем у «Александрии». Этот факт может стать ключевым для белорусов в противостоянии с украинцами?

— Сложно говорить, в какую игру будет играть БАТЭ, для этого нужно находиться внутри команды. Но то, что опыта у них больше, чем у «Александрии» — это точно. Каждый год БАТЭ участвует в еврокубках, и выходы в групповые раунды — это колоссальный успех и опыт. Важно понять алгоритм прохождения матчей квалификации. Целиком матч будет состоять их четырех таймов — кто лучше сыграет в них, тот и пойдет дальше.

— Александр Ермакович и Владимир Шаран — что скажете о тренерских концепциях этих наставников?

— БАТЭ больше использует комбинационную игру. В последнее время у них было построение 4-3-3, иногда они переходили на игру в три центральных защитника. По философии игры это совершенно два разных клуба. Все же «Александрия» — это средняя команда украинской Премьер-лиги, может быть, чуть ближе к лидерам. А БАТЭ — лидер белорусского футбола.

— Накануне выезда в Беларусь Владимир Шаран обращался к вам за информацией о БАТЭ?

— Нет, такого не было. По «Александрии» скажу, что мне всегда нравилась цельность этой команды. Единый коллектив — это самое главное их качество. Второе — это команда, сражающаяся до последних минут независимо от счета. И третье — это хорошее исполнение стандартов, – сказал Дулуб.