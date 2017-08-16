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Виталий Родионов: «Мы знаем себе цену и уверены в своих силах»
17.08.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от матча против «Александрии».
«Мы знаем себе цену и уверены в своих силах. Соперник очень непростой. Смотрели видео с участием украинской команды. Видно, что команда боевитая, обученная, с огромной жаждой борьбы. Будет непросто», – сказал Родионов в эфире канала ОНТ.
Матч БАТЭ – «Александрия» состоится сегодня в 20.00 по белорусскому времени.
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от матча против «Александрии».
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