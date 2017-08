«Барселона» объявила о переходе Паулиньо

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо официально стал игроком «Барселоны».

29-летний бразилец сегодня был переставлен в качестве игрока каталонцев. Сумма трансфера — 40 миллионов евро.

Футболист будет выступать за «Барсу» под 15-м номером.