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«Барселона» объявила о переходе Паулиньо

17.08.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо официально стал игроком «Барселоны».

29-летний бразилец сегодня был переставлен в качестве игрока каталонцев. Сумма трансфера — 40 миллионов евро.

Футболист будет выступать за «Барсу» под 15-м номером.

 
 
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо официально стал игроком «Барселоны».

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