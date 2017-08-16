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«Барселона» объявила о переходе Паулиньо
17.08.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо официально стал игроком «Барселоны».
29-летний бразилец сегодня был переставлен в качестве игрока каталонцев. Сумма трансфера — 40 миллионов евро.
Футболист будет выступать за «Барсу» под 15-м номером.
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо официально стал игроком «Барселоны».
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