Долидович стал лучшим среди белорусов на открытом чемпионате Беларуси по бегу на лыжероллерах

16 и 17 августа в Раубичах состоялся Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах.

44-летний лыжник Сергей Долидович занял третье место в гонке на 16,8 километров, став лучшим среди белорусских лыжников. Выше участника шести Олимпийских игр в финальном протоколе расположились лишь два российских лыжника.

Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах

Мужчины

16,8 километров свободным стилем

1.Роман Тарасов (Россия) – 31:03,4

2. Константин Главатских (Россия) – + 55,2

3. Сергей Долидович (Беларусь) – +59,5

4. Михаил Семенов (Беларусь) – +1:07,7

5. Михаил Куклин (Беларусь) – +1:20,1…

18. Дмитрий Абашев (Беларусь) – +3:18,0…

22. Александр Дорожко (Беларусь) – +4:38,9

В среду состоялись соревнования в спринте. Долидович принял участие в квалификации, в которой занял третье место, проиграв лишь россиянину Тарасову и могилевчанину Александру Воронову. В основной части спринта Долидович участия не принимал.

Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах

Мужчины

Спринт

1.Роман Тарасов (Россия)

2. Александр Воронов (Беларусь)

3. Владислав Азанов (Россия)…

6. Михаил Куклин (Беларусь)…

13. Сергей Долидович (Беларусь)…

20. Дмитрий Абашев (Беларусь)…

28. Александр Дорожко (Беларусь)

Долидович собрал 14 тыс рублей из 30 для участия в Играх-2018