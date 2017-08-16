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Долидович стал лучшим среди белорусов на открытом чемпионате Беларуси по бегу на лыжероллерах
17.08.2017 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 и 17 августа в Раубичах состоялся Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах.
44-летний лыжник Сергей Долидович занял третье место в гонке на 16,8 километров, став лучшим среди белорусских лыжников. Выше участника шести Олимпийских игр в финальном протоколе расположились лишь два российских лыжника.
Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах
Мужчины
16,8 километров свободным стилем
1.Роман Тарасов (Россия) – 31:03,4
В среду состоялись соревнования в спринте. Долидович принял участие в квалификации, в которой занял третье место, проиграв лишь россиянину Тарасову и могилевчанину Александру Воронову. В основной части спринта Долидович участия не принимал.
Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах
Мужчины
Спринт
1.Роман Тарасов (Россия)
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16 и 17 августа в Раубичах состоялся Открытый чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах.
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