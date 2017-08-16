Валдас Иванаускас: «В брестском «Динамо» буду ответственным за всю спортивную часть футбольного клуба. Это и первый состав, и дубль, и клубная академия»

Литовский специалист Валдас Иванаускас рассказал о своих обязанностях в брестском «Динамо».

— Ваше появление в брестском «Динамо» довольно неожиданно. Ведь когда о переговорах с вами было упомянуто некоторое время назад, вы только-только ушли с поста главного тренера владивостокского «Луча»…

— С руководством клуба я контактировал давно. В Бресте в январе проводился турнир, и мне позвонили с просьбой посодействовать в поиске клуба. Я тогда хоть и работал на Кипре, вывел руководство белорусов на «Тракай». После этого мы, скажем так, «созванивались», и после завершения сезона на Кипре меня пригласили на финал Кубка Беларуси, где я уже познакомился с руководством. Все было хорошо — «Динамо» победило, после чего связь упрочилась, и я побывал на нескольких играх брестчан.

— А почему поменяли Владивосток на Брест? Неужели в Беларуси предложили больше денег?

— С «Лучом» я расстался полюбовно, и тогда речи о переходе в «Динамо» не было. Дело в том, что мы (тренерский штаб) свою работу выполняли, как профессионалы. А вот руководство клуба свои обещания, оформленные при подписании контрактов, нет. Как перед нами, так и перед командой. В итоге решили расстаться по обоюдному согласию.

— В чем, собственно заключается ваша работа в «Динамо»? В сообщении указано «вошел в состав спортивной дирекции». А чем вы будете заниматься конкретно? Трансферами? Скаутингом? Аналитикой дублирующего и основного состава «Динамо»?..

— Я буду ответственным за всю спортивную часть футбольного клуба. Это и первый состав, и дубль, и клубная академия.

— То есть и за скаутинг? Могут ли в Бресте появиться защитник Барвикас из «Жальгириса» или вратарь Гертмонас из «Ренна»? А может уже игравший в Беларуси Черных променяет Белосток на Брест?

— В мои обязанности входит, в том числе, и скаутинг. Я большую часть времени жил и работал за границами Литвы, у меня есть обширные связи, за долгие годы налажены контакты по всей Европе, и уверен, что в этом плане помогу «Динамо».

— Так стоит нам ожидать появления в Бресте игроков сборной Литвы?

— У клуба есть определенные цели, команда укомплектована, трансферное окно закрыто. Так что на сегодня точно нет. А что касается дальнейшего, то все возможно. Но могу сказать, что у клуба на сегодня несколько иные цели, и литовские футболисты точно не помогут нам в их достижении.

— Как вы будете делить ответственность с Журавлем и Ковальчуком? Уже определено, кто за что отвечает? Проблем не возникнет?

— Каждый знает свое дело, и кто за что отвечает. Уже при нашей первой встрече все было обсуждено, и никаких вопросов не возникло. Думаю, мы все профессионалы, и все стараемся делать свою работу лучше. Думаю, в этой схеме никаких вопросов не возникнет, – сказал Иванаускас.