ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шоумен Александр Ревва пожелал "Александрии" удачи в матче с БАТЭ

17.08.2017 15:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Шоумен Александр Ревва пожелал украинскому футбольному клубу "Александрия" удачи в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовского БАТЭ, сообщает Sputnik.

В четверг на "Борисов-Арене" состоится первый матч плей-офф квалификации ЛЕ между БАТЭ и "Александрией". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по белорусскому времени. Ответный поединок намечен на 23 августа.

"Украинец Александр Ревва пожелал нам удачи в матче", — говорится в сообщении официальной группы "Александрии" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, накануне Ревва прибыл в Минск для участие в премьерном показе комедии "Бабушка легкого поведения", где он сыграл главную роль.

Матч БАТЭ — "Александрия" в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Шоумен Александр Ревва пожелал украинскому футбольному клубу "Александрия" удачи в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валдас Иванаускас: «В брестском «Динамо» буду ответственным за всю спортивную часть футбольного клуба. Это и первый состав, и дубль, и клубная академия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика