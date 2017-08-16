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Шоумен Александр Ревва пожелал "Александрии" удачи в матче с БАТЭ
17.08.2017 15:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Шоумен Александр Ревва пожелал украинскому футбольному клубу "Александрия" удачи в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовского БАТЭ, сообщает Sputnik.
В четверг на "Борисов-Арене" состоится первый матч плей-офф квалификации ЛЕ между БАТЭ и "Александрией". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по белорусскому времени. Ответный поединок намечен на 23 августа.
"Украинец Александр Ревва пожелал нам удачи в матче", — говорится в сообщении
Напомним, накануне Ревва прибыл в Минск для участие в премьерном показе комедии "Бабушка легкого поведения", где он сыграл главную роль.
Матч БАТЭ — "Александрия" в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Шоумен Александр Ревва пожелал украинскому футбольному клубу "Александрия" удачи в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против...
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