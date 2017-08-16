МИНСК, 17 авг — Sputnik. Шоумен Александр Ревва пожелал украинскому футбольному клубу "Александрия" удачи в матче плей-офф квалификации Лиги Европы против борисовского БАТЭ, сообщает Sputnik.

В четверг на "Борисов-Арене" состоится первый матч плей-офф квалификации ЛЕ между БАТЭ и "Александрией". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по белорусскому времени. Ответный поединок намечен на 23 августа.

"Украинец Александр Ревва пожелал нам удачи в матче", — говорится в сообщении официальной группы "Александрии" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, накануне Ревва прибыл в Минск для участие в премьерном показе комедии "Бабушка легкого поведения", где он сыграл главную роль.

Матч БАТЭ — "Александрия" в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".