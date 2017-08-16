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Александр Кокорин: «Обязательно обыграем дома «Утрехт»

17.08.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первый матч — 0:1).

«Обязательно обыграем их дома», — пообещал форвард.

Матч «Зенит» – «Утрехт» состоится в четверг, 24 августа. Начало – в 20.00.

 

 
 
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против голландского «Утрехта» (первый матч — 0:1).

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