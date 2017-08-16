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Кубок ЛЖД. Минское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом»

17.08.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контрольные матчи

Кубок Латвийских железных дорог

Ак Барс – Динамо Минск – 15.30

Динамо Рига – Локомотив – 19.30

Положение команд: Локомотив – 6 (3 матча), Динамо Рига – 6 (3), Ак Барс – 4 (3), Динамо Минск – 2 (3).

 

 
Теги: Минск
 
 
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Контрольные матчи Кубок Латвийских железных дорог Ак Барс – Динамо Минск – 15.30 Динамо Рига – Локомотив – 19.30 Положение команд: Локомотив – 6 (3 матча), Динамо Рига –...

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