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Кубок ЛЖД. Минское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом»
17.08.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контрольные матчи
Кубок Латвийских железных дорог
Ак Барс – Динамо Минск – 15.30
Динамо Рига – Локомотив – 19.30
Положение команд: Локомотив – 6 (3 матча), Динамо Рига – 6 (3), Ак Барс – 4 (3), Динамо Минск – 2 (3).
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Контрольные матчи Кубок Латвийских железных дорог Ак Барс – Динамо Минск – 15.30 Динамо Рига – Локомотив – 19.30 Положение команд: Локомотив – 6 (3 матча), Динамо Рига –...
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