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Виктор Вальдес завершил карьеру и откроет шоу, где будет интервьюировать футболистов
17.08.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры игрока.
35-летний голкипер намерен открыть на телевидении шоу, где будет брать интервью у футболистов.
Вальдес — чемпион мира-2010 и Европы-2012. Также на его счету 6 чемпионств с «Барселоной» и три победы в Лиге чемпионов.
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Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры игрока.
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