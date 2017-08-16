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Виктор Вальдес завершил карьеру и откроет шоу, где будет интервьюировать футболистов

17.08.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры игрока.

35-летний голкипер намерен открыть на телевидении шоу, где будет брать интервью у футболистов.

Вальдес — чемпион мира-2010 и Европы-2012. Также на его счету 6 чемпионств с «Барселоной» и три победы в Лиге чемпионов.

 
 
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Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры игрока.

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