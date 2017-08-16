Виктор Вальдес завершил карьеру и откроет шоу, где будет интервьюировать футболистов

Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры игрока.

35-летний голкипер намерен открыть на телевидении шоу, где будет брать интервью у футболистов.

Вальдес — чемпион мира-2010 и Европы-2012. Также на его счету 6 чемпионств с «Барселоной» и три победы в Лиге чемпионов.