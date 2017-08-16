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Зидан, Аллегри и Конте претендуют на звание тренера года ФИФА

17.08.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года.

На получение награды претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Бавария»), Антонио Конте («Челси»), Луис Энрике («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Леонарду Жардим («Монако»), Йоахим Лев (сборная Германии), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Диего Симеоне («Атлетико»), Тите (сборная Бразилии) и Зинедин Зидан («Реал»).

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Голосование будет закрыто 7 сентября, вручение приза — 23 октября.

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