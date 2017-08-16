Владимир Шалаев: «Не буду отрицать, что в «Авангарде» есть трения между Скабелкой и игроками»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев рассказал о ситуации вокруг клуба.

– Правда, что ваш хоккеист Артур Лаута подрался с главным тренером Андреем Скабелкой на командном сплочении в Германии?

– Чушь. Там был случай, когда Егор Мартынов бегал с огнетушителем за Николаем Лемтюговым, но это необязательно означает, что была пьянка.

– Хотя могло бы так показаться.

– Была тематическая вечеринка. Все ребята пришли в гангстерских костюмах старого времени, так давайте запустим теперь, что «Авангард» – команда бандитов. Это из той же оперы. Я могу вам предоставить билеты из бухгалтерии о том, что Лаута во время тематической вечеринки был уже дома и не мог никак встретиться с Андреем Скабелкой.

– Я сформулирую вопрос иначе. Была ли драка между игроком и тренером?

– Нет.

– Мартынов не только бегал с огнетушителем за Лемтюговым, но и вынес дверь кафе, за что был оштрафован на месячную зарплату.

– И этого не было. Ни случая, ни штрафа. У нас вообще в «Авангарде» оплата начинается с первого матча чемпионата, а во время предсезонной подготовки выплачивается символический оклад в 100 тысяч рублей. Но Мартынова не наказывали.

– Раз мы уже перешли к команде, то говорят, что пока обстановка в «Авангарде» не очень хорошая. Не все игроки принимают требования Андрея Скабелки.

– Я не буду отрицать, что какие-то трения существуют. Но оно и понятно. Пришел новый тренер со своими принципами, и, конечно, к этому надо привыкнуть. Тут ведь как: если даже тренеры начнут меня убеждать, что внутри команды все отлично, то я просто в это не поверю. У нас очень мощный состав, у нас много самолюбивых игроков с именем. Они не могут быть все гладкие и пушистые. Конечно, существуют напряженные моменты, но это рабочие ситуации.

– Вы не чувствуете, что за Скабелкой могут не пойти игроки?

– Это исключено. Посмотрите, как команда работает на льду? Это сплоченный и дружный коллектив. Не нужно придумывать того, чего нет, – сказал Шалаев.