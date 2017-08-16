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Суарес может пропустить месяц из-за травмы колена

17.08.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может пропустить несколько недель.

Футболист получил травму правого колена в матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). По информации каталонской радиостанции RAC1, нападающий выбыл приблизительно на месяц.

«Барселона» еще не представила официальных сведений о характере травмы футболиста сборной Уругвая.

У «Барсы» все плохо. Чемпионом Испании будет «Реал»?

 
 
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может пропустить несколько недель.

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