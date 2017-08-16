Владимир Шалаев: «Стась не может играть за Россию. Но в клубе он не легионер»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб по закону смогли доказать, что белорус Андрей Стась перестал считаться легионером.

– Но как вы объясните то, что у вас Андрей Стась перестал считаться легионером? Нет никакого двойного толкования правила ФХР. В России легионером считается тот, кто не может выступать за нашу национальную сборную.

– И я настаиваю, что мы нашли пункты в регламенте, согласно которым он не будет считаться иностранцем. И лига это подтвердила.

– Стась может сыграть за сборную России на ближайшем этапе Евротура?

– Нет.

– Значит, он легионер.

– Не буду ничего подсказывать. Сами изучайте законы, – сказал Шалаев.

Говорят, Андрей Стась теперь россиянин. Похоже, все в шоке