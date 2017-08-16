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Владимир Шалаев: «Стась не может играть за Россию. Но в клубе он не легионер»
17.08.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб по закону смогли доказать, что белорус Андрей Стась перестал считаться легионером.
– Но как вы объясните то, что у вас Андрей Стась перестал считаться легионером? Нет никакого двойного толкования правила ФХР. В России легионером считается тот, кто не может выступать за нашу национальную сборную.
– И я настаиваю, что мы нашли пункты в регламенте, согласно которым он не будет считаться иностранцем. И лига это подтвердила.
– Стась может сыграть за сборную России на ближайшем этапе Евротура?
– Нет.
– Значит, он легионер.
– Не буду ничего подсказывать. Сами изучайте законы, – сказал Шалаев.
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Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб по закону смогли доказать, что белорус Андрей Стась перестал считаться легионером.
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