Азаренко: я не оставлю своего сына ради US Open

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не хочет оставлять своего сына Лео Александра в Калифорнии с отцом Билли Маккингом ради поездки в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Sputnik.



© Pixabay Адвокат о шансах Азаренко вернуть ребенка из США

Неделю назад в СМИ появилась информация о семейном скандале, в центре которого оказалась белорусская спортсменка . В июле Азаренко рассталась со своим бойфрендом Маккингом, после чего тот обратился в суд с заявлением, что спортсменка похитила их ребенка . Суд принял решение вернуть Лео отцу и запретил его вывозить за пределы штата Калифорния. Ранее спортсменка по семейным обстоятельствам приняла решение не играть в Цинциннати . Сейчас Азаренко готовится в суде отстаивать право над опекой сына.

"Мои поклонники и друзья, которые поддерживали меня на протяжении все моей карьеры заслуживают знать, почему я не смогу принять участие в US Open", — заявила Азаренко в своем официальном обращении .

По ее словам, единственный способ принять участие в турнире — оставить восьмимесячного сына с отцом в Калифорнии. "А я этого не хочу", — сказала спортсменка.

Сейчас родители Лео, расставшиеся вскоре после Уимблдонского турнира, решают юридические вопросы.

Азаренко выразила надежду, что в ближайшее время она сможет разрешить все разногласия с Маккингом и "предпринять шаги в правильном направлении". По словам белорусской спортсменки, это позволит всем троим путешествовать, а также ей принимать участие в соревнованиях. "А еще более важно, чтобы в жизни Лео присутствовали и папа, и мама", — заключила она.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Азаренко должна была выступить в основной сетке соревнований .