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Азаренко: я не оставлю своего сына ради US Open
17.08.2017 17:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко не хочет оставлять своего сына Лео Александра в Калифорнии с отцом Билли Маккингом ради поездки в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США (US Open), сообщает Sputnik.
Неделю назад в СМИ появилась информация о семейном скандале,
"Мои поклонники и друзья, которые поддерживали меня на протяжении все моей карьеры заслуживают знать, почему я не смогу принять участие в US Open", — заявила Азаренко в своем
По ее словам, единственный способ принять участие в турнире — оставить восьмимесячного сына с отцом в Калифорнии. "А я этого не хочу", — сказала спортсменка.
Сейчас родители Лео, расставшиеся вскоре после Уимблдонского турнира, решают юридические вопросы.
Азаренко выразила надежду, что в ближайшее время она сможет разрешить все разногласия с Маккингом и "предпринять шаги в правильном направлении". По словам белорусской спортсменки, это позволит всем троим путешествовать, а также ей принимать участие в соревнованиях. "А еще более важно, чтобы в жизни Лео присутствовали и папа, и мама", — заключила она.
US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.
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Белоруска назвала единственный способ принять участие в последнем в этом году турнире Большого шлема, который стартует в конце августа.
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