МИНСК, 17 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занял четвертое место в Кубке Латвийских железных дорог, сообщает Sputnik.

В четверг на "Арена Рига" столичный клуб в поединке за третье место встретился с казанским "Ак Барсом". Игра завершилась победой российского клуба со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей точными бросками по воротам Юнаса Энрота отметились Станислав Галиев (33-я минута), Джастин Азеведо (44 и 63). У "бело-синих" голы на счеты Александра Китарова (14) и Сергея Дрозда (24).

Лучший игрок матча у нас — Владимир Денисов! Поздравляем! — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 17 августа 2017 г.

"Зубры" на турнире в Риге выиграли лишь один матч, проиграв три. Напомним, на старте турнира подопечные Горди Дуайера уступили рижскому "Динамо" (3:2) , затем поражение от ярославского "Локомотива" (4:2) , потом победа над "Ак Барсом" (3:2) и снова поражение.

К слову, минчане второй год подряд занимают последнее место в Кубке ЛЖД.

Для минчан Кубок ЛЖД стал заключительным подготовительным турниром перед началом выступления в десятом сезоне КХЛ, в котором команда стартует 23 августа домашней встречей с финским "Йокеритом".