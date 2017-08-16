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Минское "Динамо" заняло последнее место в Кубке ЛЖД
17.08.2017 18:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" занял четвертое место в Кубке Латвийских железных дорог, сообщает Sputnik.
В четверг на "Арена Рига" столичный клуб в поединке за третье место встретился с казанским "Ак Барсом". Игра завершилась победой российского клуба со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей точными бросками по воротам Юнаса Энрота отметились Станислав Галиев (33-я минута), Джастин Азеведо (44 и 63). У "бело-синих" голы на счеты Александра Китарова (14) и Сергея Дрозда (24).
"Зубры" на турнире в Риге выиграли лишь один матч, проиграв три. Напомним, на старте турнира подопечные Горди Дуайера
К слову, минчане второй год подряд занимают последнее место в Кубке ЛЖД.
Для минчан Кубок ЛЖД стал заключительным подготовительным турниром перед началом выступления в десятом сезоне КХЛ, в котором команда стартует 23 августа домашней встречей с финским "Йокеритом".
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Второй год подряд минчане на предсезонном турнире занимают последнее место.
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