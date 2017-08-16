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Месси, Роналду, Ибрагимович, Буффон и Рамос претендуют на приз игроку года по версии ФИФА
17.08.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА представила список из 24 номинантов, которые претендуют на приз лучшему игроку 2017 года.
Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»).
Защитники: Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»).
Полузащитники: Нголо Канте (Франция, «Челси»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»).
Нападающие: Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Неймар (Бразилия, «Барселона»/«ПСЖ»), Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Боруссия» Дортмунд), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Златан Ибрагимович (Швеция, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).
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ФИФА представила список из 24 номинантов, которые претендуют на приз лучшему игроку 2017 года.
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